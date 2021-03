Draghi: “Cartabia prepara provvedimento per sanitari che non vogliono vaccinarsi”

Vaccini agli operatori sanitari – La questione degli operatori sanitari non vaccinati è di grande attualità in Italia. Mario Draghi è tornato sull’argomento durante la conferenza stampa di oggi, affermando che “il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento su questo, come è tutto ancora da vedere”.

Sull’argomento è intervenuto anche Roberto Speranza, in conferenza al fianco di Mario Draghi, sottolineando che una norma per valutare l’obbigo di vaccinazione anti-Covid per i sanitari è “al vaglio”. Tuttavia, il ministro della Salute ha precisato che “l’adesione del personale sanitario è stata straordinariamente rilevante. Noi interverremo su una quota che è molto residuale”.

Mario Draghi, inoltre, ha informato il Paese sulla sua attuale situazione vaccinale, per la quale ha avviato l’iter di somministrazione che avverrà nei prossimi giorni: “Non sono stato vaccinato. Mi vaccinerò con AstraZeneca. Mi sono prenotato per la prossima settimana”.

Non è possibile sospendere o licenziare chi rifiuta il vaccino

“anche ammesso (sent. n. 107/2012 Corte cost.) che, nei casi di vaccinazioni raccomandate, sussista un dovere di solidarietá, questo non puó arrivare a sacrificare totalmente il diritto di autodeterminazione del soggetto[…]

