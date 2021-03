Oms: “AstraZeneca non trae profitto dal vaccino”

Astrazeneca: utili 2020 salgono a 3,2 miliardi di dollari. Il gruppo farmaceutico Astrazeneca ha chiuso i conti del 2020 con un utile netto più che raddoppiato a 3,2 miliardi di dollari e vendite in crescita del 9% a 26,6 miliardi di dollari per l’intero anno e a 7,41 miliardi nell’ultimo trimestre dell’anno.Il gruppo ha messo a punto con l’università di Oxford uno dei vaccini per il Covid. ansa

(Adnkronos) OMS su AstraZeneca “è l’unica azienda che si è impegnata a non trarre profitto durante la pandemia dal suo vaccino anti Covid-19 ed è uno dei produttori che ha dato un contributo significativo alla campagna VaccinEquity, concedendo in licenza la sua tecnologia a diverse altre società. Abbiamo bisogno di più produttori di vaccini contro Covid che seguano questo esempio e concedano in licenza la loro tecnologia ad altre società”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

Inoltre, aggiunge il dg commentando i risultati presentati oggi del trial di fase 3 sul prodotto, i nuovi dati sul vaccino sono “un’ulteriore prova che il vaccino Oxford-AstraZeneca contro Covid-19 è sicuro ed efficace”. Ghebreyesus sottolinea quindi che “non sono stati segnalati problemi di sicurezza”.

“I Paesi che ora stanno vaccinando i giovani e le persone sane a basso rischio di malattia Covid-19, lo stanno facendo a costo della vita degli operatori sanitari, degli anziani e altri gruppi a rischio in altri Paesi”, ha poi evidenziato il dg, sottolineando come l’Oms “sta continuando a lavorare giorno e notte per trovare le soluzioni per aumentare la produzione e l’equa distribuzione dei vaccini Covid”.

Poi l’allarme: “Più il virus circola più aumentano le varianti. E se emergono più varianti è molto probabile che possano evadere i vaccini anti-Covid”.

Condividi