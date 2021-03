XIV Edizione degli incontri settimanali NO PAURA DAY

Cesena, sabato 6 Marzo, dalle 15,30. Intervengono il medico Silvana De Mari, il giornalista Matteo Gracis e l’editore saggista Leonardo Facco.

Prosegue l’iniziativa NO PAURA DAY che ha già visto in campo personaggi come Enrico Montesano, Alessandro Meluzzi, Mariano Amici, Stefano Scoglio, Lidia Sella, Max Del Papa e tanti altri stimati artisti e professionisti nei vari settori della vita sociale, culturale ed economica del Paese

Condividi