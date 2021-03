Antonio Martino: “lockdown farà più danni della pandemia”

27/01/2021 a Stasera Italia – Antonio Martino: “Questa pandemia è una sonora balla perché il numero del contagiati, il numero delle vittime è una frazione infinitesima della popolazione totale. Nel 1918 la spagnola fece 50 milioni di vittime in un pianeta che aveva un miliardo e trecento milioni di abitanti.

Questa epidemia ha fatto 4 milioni di vittime sul pianeta che fa 7 miliardi di abitanti. La pandemia riguarda lo zero la 0,04% della popolazione e non giustifica affatto le restrizioni insensate alle nostre libertà che sono state introdotte. Il lockdown farà enormemente più danni della pandemia perché manderà in miseria miliardi di persone.”

Antonio Martino

dice la verità in TV

📺 27/01/2021 “Stasera Italia”

"Questa pandemia è una sonora balla!.. " 👏 👏 👏… Da ricordare perché mi sa che non lo rivedremo più in TV.

