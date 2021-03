Migranti, continuano gli sbarchi: 371 a Lampedusa in poche ore

AGRIGENTO, 01 MAR – Gli sbarchi non si fermano. Sono 371 i migranti giunti a partire da stanotte a Lampedusa (Ag). Un gruppo di 99, durante la notte, sono stati intercettati dai carabinieri sulla strada di Cala Francese.

All’alba, la motovedetta Cp 319 della Guardia costiera ha intercettato un barcone con a bordo 84 persone, poco dopo la Guardia di finanza ha agganciato un altro barcone con 83 nordafricani. Scortati da un’altra motovedetta delle Fiamme gialle, una lancia di legno – con a bordo 105 migranti, fra cui 6 donne e 5 bambini – è giunta a molo Favarolo. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove vengono sottoposti a tampone rapido anti-Covid. Nella struttura ci sono, al momento, 485 persone a fronte di una capienza per poco meno di 200. (ANSA).

Immigrazione, continuano gli sbarchi

Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove vengono sottoposti a tampone rapido anti-Covid. Nella struttura ci sono, al momento, 485 persone a fronte di una capienza per poco meno di 200. Un gruppo di 65 minori non accompagnati verrà imbarcato dalla polizia sul traghetto di linea della sera che giungerà a Porto Empedocle domattina. La Prefettura di Agrigento, dopo gli imbarchi di ieri sulla nave quarantena Allegra, continua a pianificare i trasferimenti di migranti per alleggerire le presenze all’hotspot di Lampedusa.

