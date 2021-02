Fedeli: rilancio del Pd parta dalla parità di genere

“Con la Direzione nazionale del Pd e la relazione positiva e condivisibile del segretario Zingaretti, anche attraverso il contributo dei due ordini del giorno presentati e accolti, il Partito Democratico ha finalmente avviato una discussione politica plurale e di livello (peccato solo i pochi interventi di dirigenti uomini) sui temi che devono riqualificare, rigenerare e rilanciare, a partire dalla parità di genere nella rappresentanza, la propria identità e funzione”.

Lo scrive Valeria Fedeli in un contributo pubblicato su ‘Immagina’.”E’ stato fondamentale portare in Direzione le proposte della costituzione nel partito di un osservatorio sull’impatto di genere delle scelte, dell’inserimento del vincolo del 50% di donne e di uomini in tutte le nomine, la promozione di un laboratorio standard, replicabile, sui femminismi, la valutazione di un meccanismo di rotazione di genere negli incarichi”, spiega tra le altre cose la senatrice dem.

“Ed ecco anche perché, come ha riconosciuto opportunamente il segretario Zingaretti, è e sarà fondamentale un confronto vero, profondo, ampio. Un dialogo franco, plurale, aperto al contributo dei nostri circoli, delle iscritte e degli iscritti, delle simpatizzanti e dei simpatizzanti, delle associazioni e dei mondi con cui intendiamo relazionarci sull’identità del partito, sulla sua funzione, sul ruolo che deve svolgere oggi nella società per accompagnare il Paese attraverso i cambiamenti e per saperli governare”, prosegue Fedeli. (adnkronos)

Condividi