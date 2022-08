A meno di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni sempre più costanti. Tra queste c’è la corsa alla palma di primo partito, che è al momento è Fratelli d’Italia per tutti gli istituti demoscopici. Il partito di Giorgia Meloni, nelle ultime rilevazioni effettuate, oscilla tra il 24,1 di Quorum/Youtrend per Sky tg 24, che è anche l’ultimo sondaggio pubblicato, e il 25% che a Fdi attribuisce Antonio Noto. Una sostanziale unanimità per Fratelli d’Italia, che traina la coalizione di centrodestra, data vicina al 50%.

La campagna elettorale del Pd, basata su russofobia, europeismo, lotta al fascismo che non c’è più, ius soli, nozze gay, armi all’Ucraina, imposizione dei dogmi della scienza (scienza, si fa per dire) e dei “vaccini” è un fallimento totale.

Assoutenti comunica inoltre il rischio di una energetica da 1.231 euro a famiglia, che nel 2023 potrebbe raggiungere i 5.266 euro a famiglia.

Aumenta ogni giorno il numero degli italiani in difficoltà economiche. Ecco la fila chilometrica a Milano per ricevere pane e latte

Letta: “Se vince la destra brindano Putin, Trump e Orban”

Ma il segretario Pd è in tutt’altre faccende affaccendato:

(askanews) “Io credo che se vincesse la destra in Italia per l’Europa ci sarebbe un grande problema perché non c’è mai stato un grande Paese europeo guidato da forze politiche chiaramente contrarie all’idea comunitaria dell’Europa e chiaramente a favore di un’idea di Europa delle nazioni con diritto di veto”. Lo ha detto Enrico Letta in un’intervista all’Agence France Presse (Afp).”Se le destre vincessero le elezioni politiche in Italia, cosa che noi stiamo cercando di impedire con tutte le nostre forze, il primo a brindare sarebbe Putin. Il secondo a brindare sarebbe Donald Trump, il terzo sarebbe Orban“, ha aggiunto.

