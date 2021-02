UE, Michel: Biden occasione per rinforzare legame con la Nato

BRUXELLES – La nuova amministrazione americana “rappresenta un’occasione unica per rafforzare” l’importante legame tra la Nato e l’Ue. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel accogliendo il segretario generale della Nato Jan Stoltenberg.

Il quale, oltre a dirsi d’accordo con quanto osservato da Michel, ha sottolineano come, per l’Alleanza Atlantica, “la priorità” in questo momento difficile sia “evitare che una crisi sanitaria si trasformi in una crisi di sicurezza”. Stoltenberg partecipa questa mattina alla prima parte dei lavori del Consiglio europeo straordinario dedicato proprio ai rapporti tra Ue e Nato.

I leader dei 27 discuteranno dei temi di maggiore attualità nel campo della sicurezza e della difesa tra cui le minacce ibride e i Cyberattacchi, nonché delle relazioni con i Paesi più vicini, soprattutto quelli della sponda Sud del Mediterraneo. ANSA EUROPA

