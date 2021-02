Insulti a Meloni, Meluzzi: ateneo complice se non sospende il prof

Insulti a Giorgia Meloni da un professore dell’università di Siena: Giovanni Gozzini, è intervenuto sull’emittente Controradio ha insultato e denigrato pesantemente la leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni è stata definita “Vacca’ e ‘scrofa’.”

Fra gli altri insulti a Meloni il prof ha detto: “Siamo ancora a questo nazionalismo retorico, demenziale, ignorante. Questa pesciaiola, e mi dispiace offendere questi negozionanti ma non io posso vedere in Parlamento gente simile, di un’ignoranza di questo livello, che non ha mai letto un libro in vita sua, che può rivolgersi da pari a pari a un nome come quello di Mario Draghi”.

Il prof. Alessandro Meluzzi ha commenta gli insulti a Meloni su Twitter: “Tal G. Gozzini dipendente dell’ Università Siena definisce vacca , scrofa ,rana bocca larga Giorgia Meloni membro del Parlamento, leader di Fratelli d’Italia e Presidente gruppo Conservatori Parlamento Europeo. Ateneo senese complice se non sospende da docenza e stipendio.”

