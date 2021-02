Confindustria ha rivolto un appello al premier Mario Draghi perché non venga prorogato il blocco dei licenziamenti, deciso per via della crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19.

“Non vorremmo assistere a una nuova protrazione del blocco dei licenziamenti per prendere ancora tempo – ha spiegato il presidente Carlo Bonomi -. Sarebbe l’invito alle imprese a rinviare ancora riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale sbagliato”. tgcom24.mediaset.it

