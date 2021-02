Restrizioni Viaggi USA. Cosa Cambia con Biden?

Stai aspettando con ansia di tornare a viaggiare?

Attendi con impazienza la rimozione dei divieti per intraprendere un viaggio da sogno negli USA?

Nonostante bisognerà ancora aspettare prima di fare una vacanza turistica negli States, che è stato il paese più colpito dal Coronavirus, puoi già preparare il necessario per poter prenotare il volo a prezzi convenienti quando sarà possibile.

I cittadini italiani che vorranno volare oltreoceano per una vacanza turistica potranno farlo senza Visto, non appena sarà rimosso il travel ban.

Durante il periodo di transizione tra la presidenza Trump e Biden si è parlato della rimozione del divieto ai viaggi per i residenti Europei.

Tuttavia, il travel ban, ovvero il divieto di viaggiare, è ancora attivo negli Stati Uniti, e lo è anche la sospensione di alcuni Visti di viaggio, così come confermato durante i primi giorni della presidenza Biden.

Cosa cambierà con Biden?

Ad oggi, la presidenza Biden non ha rilasciato dichiarazioni circa una data ufficiale di riapertura delle frontiere statunitensi, ed è difficile prevedere con certezza il momento esatto, anche se molti guardano alla prossima estate come il momento più probabile.

Il presidente Biden sembra pronto ad attuare ogni misura necessaria per arginare la pandemia e salvare quante più vite possibile. L’amministrazione si è detta infatti pronta a incrementare le restrizioni se necessario a salvaguardare la salute pubblica.

Quando Sarà Possibile Tornare a Viaggiare?

L’inizio delle campagne di vaccinazione anti Covid ha aperto una nuova era di speranza in tutta Europa e nel resto del mondo.

Con la somministrazione dei vaccini diventerà sempre più facile tenere sotto controllo i contagi, ed è altrettanto facile pensare che durante la prossima estate, così come è accaduto lo scorso anno in Europa, sarà di nuovo permesso viaggiare con molta probabilità anche negli Stati Uniti d’America.

È bene farsi trovare pronti per quando sarà nuovamente possibile prenotare i biglietti, e soprattutto è importante ottenere in anticipo i documenti necessari per volare negli States.

Quali Documenti Servono per gli USA?

Ti hanno detto che per una vacanza negli USA serve il Visto?

Se vuoi partire alla scoperta di uno dei paesi più belli, interessanti e iconici del mondo, sappi che potrai farlo compilando semplicemente un questionario online.

Si tratta del modulo ESTA, acronimo che indica l’Electronic System for Travel Authorization, contenente una serie di domande e da compilare e consegnare online, che ti consente di ottenere il permesso per entrare negli USA senza Visto, a patto di avere il passaporto italiano elettronico valido e di rimanere per meno di 90 giorni.

Come specificato sul sito esta.it, con l’ESTA puoi fare visita a parenti e amici negli States, partecipare a convention e congressi, negoziare contratti, e molto altro.

Ricorda che su Esta.it trovi consulenti esperti sempre a tua disposizione che ti aiuteranno a evitare errori nella compilazione del modulo, facendoti risparmiare tempo e denaro, dato che un singolo errore significa dover rifare tutto dall’inizio.

L’ESTA vale per due anni, quindi richiedila prima possibile direttamente online e preparati a volare negli States.

