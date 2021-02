Governo, Molinari: “La Lega è un problema”

Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, ad agorai: “La Lega è un problema perché il ministro del Turismo Garavaglia ha attaccato duramente Ricciardi, lasciando intendere una volontà di rivendicare un ruolo prioritario rispetto ad altri. Non possiamo escludere che Salvini abbia parlato di questo con Zingaretti. Io credo che domani Draghi parlerà certo in maniera breve come si fa in Europa e farà il punto su due aspetti: la necessità di coesione sociale nel Paese e la necessità di riforme in tempi molto stretti”.

