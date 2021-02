“Eresia”, il libro del dr. Massimo Citro Della Riva

ERESIA – Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19

di Massimo Citro Della Riva – edizioni Byoblu

con la prefazione di Alessandro Meluzzi

L’epilogo dipenderà da noi, dalla nostra voglia di capire e dalla forza che avremo di reagire, tenendo conto che «nell’epoca dell’inganno del politicamente corretto, esprimere pensieri politicamente scorretti è il primo e più potente atto sovversivo».

Tragedia per alcuni, commedia per altri, farsa per altri ancora la pandemia 2020 è stata una rappresentazione.

Un virus che non vuole saperne di abbandonare le scene, dalla sua prima comparsa sul palcoscenico, il laboratorio di Wuhan, l’OMS e il ritardo nell’annunciare l’emergenza e prendere provvedimenti, e infine la Paura, leva di un apparato messo in atto dai media per mantenere alta la tensione e perpetrare una coreografia del terrore.

In questa scenografia sono tanti gli interrogativi che si pone il dottor Massimo Citro, dai quali si originano le riflessioni politicamente scorrette di Eresia, che intendono esortare il lettore a ritornare a considerare i fatti in modo obiettivo, non attraverso il clamore mediatico, e a esaminare le innumerevoli coincidenze. Perché quando le coincidenze sono tante è sempre arduo pensare alla fatalità.

Massimo Citro, nato a Verona nel 1956, è laureato in Medicina e Chirurgia, in Lettere Classiche a indirizzo Storico e specializzato in Psicoterapia. Lavora a Torino come medico e ricercatore indipendente, e ha pubblicato diversi saggi scientifici e storico-letterari: The Basic Code of the Universe, Rischi di star bene e il romanzo Iavè, il delirio segreto di Hitler.

