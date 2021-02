Bellanova: ‘con Draghi governo di grande sostenibilita’ ambientale’

Abbiamo garantito con il presidente Renzi e i due capigruppo il totale sostegno di Iv a questo impianto e alle scelte che il presidente vorra’ portare avanti”. Lo ha detto Teresa Bellanova (Iv) al termine del colloquio a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, sottolineando che si e’ trattato di un “incontro molto positivo” in cui Draghi ha “illustrato punti di programma da noi fortemente condivisi” a partire da un “programma fortemente europeista” e “ancorato fortemente nell’atlantismo”. Un “governo – ha aggiunto Bellanova – di grande sostenibilita’ ambientale”.

Bellanova ha citato anche l’importanza di “far partire i cantieri”, sostenere “il turismo e tutte le ativita’ produttive” senza “finanziamenti a pioggia”. Bellanova ha ricordato anche l’impegno per il “piano vaccinale” e la “scuola”.

“Su questo – ha concluso – il presidente gode della nostra totale fiducia e noi speriamo che si concluda rapidamente questo lavoro in modo da andare in Parlamento, acquisire la fiducia, e lavorare nell’interesse del Paese”. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

Il ricatto chiamato ATLANTISMO spiegato bene.

