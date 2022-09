Teresa Bellanova: “una neuro urgente per Letta”

“Una neuro urgente per Letta. Il jobs Act fu votato dal Parlamento e proposto dal governo che vedeva ministri Pd, dirigenti e attuali candidati di Letta. Va bene la campagna elettorale, ma prendere in giro le persone no. Che abbia letto i sondaggi e stia avendo paura?”

Lo scrive su Twitter Teresa Bellanova, senatrice di Italia viva, rispondendo a Enrico Letta che invece aveva scritto: “Il programma del @pdnetwork supera finalmente il Jobs Act, sul modello di quanto fatto in Spagna contro il lavoro povero e precario. Il blairismo è archiviato. In tutta Europa sono rimasti solo Renzi e Calenda ad agitarlo come un feticcio ideologico.”

