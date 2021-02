Grillo: “Draghi è grillino, mi ha detto vorrei iscrivermi”

“Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino, mi ha detto “vorrei iscrivermi”. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di Reddito di Cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con l’onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia”. A dirlo Beppe Grillo in un video pubblicato sul profilo Facebook del Movimento Cinque Stelle.

