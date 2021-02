Governo Draghi, Salvini: “interesse italiano con spirito europeo”

“Non abbiamo parlato di ministeri, governi tecnici, politici. Abbiamo fiducia nell’idea di squadra che ha il professor Draghi. Abbiamo parlato di Europa, il nostro obiettivo è che l’Italia torni protagonista. Vogliamo che si faccia l’interesse italiano in sede europea. Abbiamo parlato di sviluppo, di rilancio, di economia, di lavoro. Noi possiamo far parte di un governo che pensa alla crescita felice, non alla decrescita infelice”.

Sono le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi. “E’ stato un incontro molto intenso, utile, spero reciprocamente stimolante, abbiamo affrontato tante cose”, dice Salvini. “Ci interessa che si faccia l’interesse italiano in Europa, con spirito europeo” questo “significa no all’austerità, no a patti e vincoli del 3%, a sacrifici lacrime e sangue”. (adnkronos)

