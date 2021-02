Governo Draghi, Meloni: “FdI non voterà la fiducia”

Meloni: Draghi metta fine alla limitazione della libertà a colpi di Dpcm – “Mi auguro che il presidente Draghi voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con il premier incaricato. La Meloni ha anche riferito di aver chiesto “la riapertura di tutte le attività, ovviamente nel rispetto del protocollo anti-Covid”

Meloni: FdI non voterà la fiducia – Quello con Draghi “è stato un incontro basato sui contenuti, ci limitiamo a un confronto franco su questo. Non mi aspettavo che Draghi potesse leggere le nostre proposte ieri notte, ma la nostra posizione è immutata. Non voteremo la fiducia ma faremo opposizione responsabile e patriottica”.

“Abbiamo anticipato al premier una serie di proposte e documenti: chiediamo l’abolizione del cashback e della lotteria degli scontrini”. Chiesta anche la ripartenza in sicurezza dell’economia. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni. MediasetTgcom24

