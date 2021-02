Governo Draghi, Lezzi: “volete difendere le nostre battaglie con questa accozzaglia?”

Durissima la senatrice Barbara Lezzi nel suo intervento all’assemblea congiunta M5S. Quello che Draghi si appresta a guidare “non è un governo politico solo perché ci sarà qualche ministro politico. Il M5s sarà in minoranza, non avrà neanche la maggioranza – ha osservato l’ex ministra, riportano alcuni presenti all’Adnkronos.

“Per il bene del Paese non dovremmo mai sederci al tavolo con Berlusconi, invece vogliamo andare a dare la fiducia a Silvio. Vi aspettate di difendere le nostre battaglie con questa accozzaglia. Stiamo suicidando il M5S. Stare solo in un governo balneare per votare a giugno. Questo dovremmo fare”. (adnkronos)

