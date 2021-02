De Luca: “Tenetevi le mascherine anche quando dormite”

“Tenetevi le mascherine anche quando dormite. Gli assembramenti sono irresponsabili, quello che ho visto nel weekend faceva paura. Più si riducono le restrizioni, più bisogna essere responsabili. E chi si toglie la mascherina non è un fenomeno, ma un imbecille fenomenale” .

Vincenzo De Luca, in diretta da Caserta torna a redarguire i cittadini campani.

“Oggi completiamo al cento per cendo seconda dose di vaccino, ma i vaccini sono finiti, volevamo vaccinare tutti i cittadini campani e quelli di Napoli entro l’estate, ma non ci arrivano per ora i vaccini, perciò stiamo attenti tutti altrimenti chiudiamo di nuovo tutto”, dice il governatore della Campania. […]

Tratto da https://napoli.repubblica.it

Condividi