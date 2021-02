Zingaretti: con Draghi il Pd farà pesare le proprie idee

Il Pd sosterrà Mario Draghi “mettendo in campo” e “facendo pesare” le proprie idee. Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando a ‘Radio Immagina’. “Il Pd nell’interlocuzione con Draghi metterà in campo le sue idee. Primo fra tutti, e non c’è bisogno di farlo col professor Draghi, l’Europa”.

E poi “il Nextr generation Eu, la riforma fiscale, perché i principi costituzionali siano rispettati con la progressività e la semplificazione del fisco”.

E ancora: “La giustizia – unire i diritti individuali a tempi giusti dei processi – e mi permetto di dire: le politiche di genere“. Ha concluso Zingaretti: “Dobbiamo rappresentare questi valori, dobbiamo farli pesare nelle scelte”. (askanews)

