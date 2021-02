“Bambini Prigionieri”, presentazione libro di Vincenza Palmieri e Francesco Miraglia

“Bambini Prigionieri”, il nuovo libro di Vincenza Palmieri (Presidente Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare e Consulente Tecnico Forense) e Francesco Miraglia (Avvocato Cassazionista Esperto in Diritto Minorile e Mediazione Penale), in libreria con Armando Editore, sarà presentato venerdì 12 febbraio alle ore 20.00 sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook.

Insieme agli autori, interverranno l’Avvocato Francesco Morcavallo, già Giudice del Tribunale per i Minorenni, che ha curato la postfazione del volume e l’attore e regista Fabio La Rosa. A moderare l’incontro la giornalista Valeria Biotti.

Il testo racconta – partendo dal “caso Bibbiano”, oramai tristemente noto alle cronache – le storie di madri e padri che si sono visti strappare i propri figli a causa di una presunta inidoneità genitoriale: storie di allontanamenti illegittimi e di perizie “copia & incolla”, vite spezzate di bambini sottratti alle proprie famiglie e segregati in ‘strutture’, sedati e psichiatrizzati. Le responsabilità di quelle cooperative create e mantenute in vita al solo scopo di lucrare, spesso con la compiacenza della politica, sulla pelle dei più deboli.

Tutto ciò, “in nome del Popolo Italiano”.

