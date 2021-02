Parigi: coda infinita di giovani per distribuzione del cibo

“Coda infinita di studenti precari per la distribuzione del cibo a Parigi.

Hanno ridotto i giovani a un corpo sociale senza vita, che non si indigna, che non si ribella

Questo mondo è il loro e glielo stanno rubando.”, scrive l’utente che ha pubblicato il video su Twitter.

Questo è ciò che la UE ha costruito per loro. Questo è l’orrore spacciato per “stato di diritto”.

Coda infinita di studenti precari per la distribuzione del cibo a Parigi.

Hanno ridotto i giovani a un corpo sociale senza vita, che non si indignazione, che non si ribella. Questo mondo è il loro e glielo stanno rubando.#Francia 🎥 ⁦@ClementLanot⁩ pic.twitter.com/mEVANDHzqI — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) February 2, 2021

Condividi