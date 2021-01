“No paura day 9”, Cesena 30 gennaio 2021

Siamo giunti al secondo mese consecutivo in cui ha luogo il No Paura Day, sempre rigorosamente dal vivo, ogni sabato pomeriggio in Piazza del Popolo a Cesena. Unica realtà italiana che si è mobilitata per sensibilizzare la popolazione sulla dittatura che si è imposta all’Italia tramite Dpcm. Per questo motivo, sfidando freddo e una mobilitazione poliziesca come raramente si era visto, sono scesi in strada migliaia di persone per dire No! allo spettacolo del terrore che va in onda a reti unificate ormai da un anno. E sono anche scesi in piazza, aggirando divieti e multe che sono comunque piovute sui partecipanti, decine di personalità per testimoniare la loro solidarietà e vicinanza con tale iniziativa.

E si continua il 30 gennaio, sempre alle 15,30, con il prossimo No Paura Day 9, dove interverranno:

Stefano Scoglio (ricercatore scientifico),

Massimo Viglione (storico e saggista),

Leonardo Facco (editore e saggista).

COMUNICATO STAMPA

