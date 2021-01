YouTube ha sospeso Trump a tempo indeterminato

Trump sospeso da YouTube definitivamente. Giuliani non potrà monetizzare le dirette. YouTube ha deciso di sospendere a tempo indeterminato l’account dell’expresidente americano Donald Trump dalla sua piattaforma, limitando anche l’accesso del suo avvocato Rudy Giuliani al ‘Partner Program’ che permette di guadagnare con la condivisione di video.

Il primo stop di YouTube a Trump risale al 12 gennaio in seguito al timore che la piattaforma potesse essere utilizzata per incitare all’odio e alla violenza dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio da parte dei suoi sostenitori.

Youtube: restrizioni al legale di Trump, Giuliani non potrà monetizzare le dirette

Per quanto riguarda Giuliani, la piattaforma ha reso noto che la decisione arriva dopo che l’avvocato ha ripetutamente violato le norme pubblicando notizie non corrette sulle elezioni presidenziali americane. Un portavoce di YouTube, Ivy Choi, a Politico, ha spiegato che ”alla luce delle preoccupazioni per le potenziali violenze, il canale di Donald J Trump resterà sospeso”. “Il nostro staff – ha aggiunto – resta vigile e monitora con attenzione ulteriori sviluppi”. Per quanto riguarda Giuliani, “l’avvocato può presentare una nuova richiesta di accedere alla piattaforma tra 30 giorni se rispetterà le sue linee guida”. (affaritaliani.it)

