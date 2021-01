Manifestazione di Bologna – Il movimento di libera scelta non smette di far sentire la sua voce.

Tra gli oratori ci saranno:

Andrea Tosatto

per M3V Libertà di Scelta – giovani e effetti sulla salute psicofisica provocati dalla DaD e dalle restrizioni

Armando Manocchia

di Imola Oggi – Libertà violate

Marta Barozzi di SCA, docente di scuole elementari: scuola

Libertà di Scelta: salute e ricatto vaccinale con CovidPass

29 gennaio 2021, ore 18 piazzale degli uffici della Regione Emilia Romagna

