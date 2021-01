“Conte sta registrando un videomessaggio di addio con Casalino”

Il premier è uscito da Palazzo Chigi, anzi no. Contrordine: dopo essersi dimesso in Consiglio dei ministri, l’auto di Giuseppe Conte non è ancora partita per il Quirinale, destando un certo stupore. Il faccia a faccia istituzionale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto per lunedì sera e slittato per decisione di Conte (con il Quirinale “infastidito”) aprirebbe formalmente l’iter della crisi di governo con giro di consultazioni annesse.

A livello politico cambia poco, a livello d’immagine e di rapporti sì: secondo Alessandra Sardoni, inviata del TgLa7, l’ulteriore ritardo di questa mattina sarebbe dovuto alle registrazioni del videomessaggio d’addio che Conte starebbe registrando sotto la supervisione del suo portavoce Rocco Casalino da destinare per i suoi fan sui social. Conte salirà al Colle alle 12, prendendosela piuttosto comoda. Ultimi minuti per cercare i voti dei responsabili da proporre al Colle? liberoquotidiano.it

