Usa, Jill Biden: ‘priorità è far vaccinare tutti’

La dottoressa Jill Biden, first lady statunitense, visita la Whitman-Walker Health a Washington per mettere in evidenza i servizi di supporto per i malati di cancro e gli operatori sanitari. “La prima cosa per affrontare questa pandemia e’ far vaccinare tutti e riportare le cose alla normalita’” afferma durante la sua visita, aggiungendo che questa e’ la priorita’ del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il presidente Joe Biden, infatti, ha firmato un ordine esecutivo in risposta al Covid-19, poche ore dopo aver prestato giuramento.

Il Covid farà “piu’ di 600 mila morti” negli Usa: è la stima fatta oggi dal neopresidente Joe Biden mentre presentava i suoi ultimi ordini esecutivi. Al momento gli Stati Uniti contano oltre 412 mila vittime. (ANSA).

(askanews) – “Quando l’ho annunciato tutti voi avete detto che non è possibile. Andiamo. Fammi respirare, amico”. La stampa già lo incalza e lo sfida dicendo che l’obiettivo non è ambizioso, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mette nero su bianco i suoi primi decreti per arginare la pandemia di Covid, informando gli americani che lo “sforzo da tempi di guerra su vasta scala” della sua amministrazione includerà regole più severe per i viaggi negli Stati Uniti, una campagna con l’obiettivo di inoculare 100 milioni di vaccini in 100 giorni e la riapertura delle scuole.”

