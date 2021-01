Caso Friedman, direttore Rai1 convocato in Vigilanza

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato convocato in commissione di Vigilanza Rai Martedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 20. Fra i temi al centro dell’audizione il recentissimo caso Friedman (che ha chiamto “escort” Melania, la moglie di Donald Trump, ndr), ma anche il capitolo ‘sicurezza’ del Festival di Sanremo, i mancati spazi di approfondimento della rete ammiraglia in casi come quello dell’assalto a Capitol Hill e altre questioni.

Giorgia Meloni – Il ‘caso Alan Friedman’, che ieri in diretta tv ha definito Melania Trump una “escort” per poi correggersi, non passa inosservato e scatena – tra gli altri – l’ira di Giorgia Meloni. “Pazzesco. Ora Friedman ammette che la sua indegna uscita su Melania Trump non era un errore, ma ‘una battuta infelice‘. Dare della escort a una donna in diretta televisiva sarebbe una battuta? Spero che dopo un fatto così grave, la Rai prenda i dovuti provvedimenti ed eviti in futuro di ospitare nuovamente questa persona sulla televisione pubblica”, scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, tornando sul caso. (adnkronos)

