Rapina in treno, armato di coltello minaccia passeggero: arrestato tunisino

Remedello: tentata rapina con coltello sul treno Brescia-Parma. Attimi di terrore e scene da film nel pomeriggio di giovedì a bordo di un treno della linea Brescia-Parma. Un ragazzo armato di coltello ha prima minacciato, poi inseguito tra i vagoni, un malcapitato passeggero, nel tentativo di rapinarlo. Il malvivente è fuggito da un finestrino: dopo che il capotreno aveva bloccato le porte e il convoglio, ha disperatamente tentato la fuga nelle campagne della Bassa Bresciana ma gli è andata decisamente male: è stato arrestato ed è finito in carcere.

Nei guai un 20enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Tutto è accaduto in pochi istanti: si è avvicinato al passeggero, l’unico presente sulla carrozza, dopo aver estratto il coltello lo ha minacciato per farsi consegnare portafoglio e cellulare. Il rapinatore non si aspettava la coraggiosa reazione della vittima: l’uomo non si è lasciato spaventare e ha spinto a terra il suo aggressore, per poi scappare e cercare rifugio nella cabina del macchinista.

Il 20enne non si è arreso: coltello in mano, ha inseguito il passeggero, tentando pure di forzare la cabina del macchinista. Nel frattempo il capotreno ha bloccato le porte del convoglio e ha allertato dai carabinieri. A quel punto il malvivente è fuggito da un finestrino, dileguandosi nelle campagne circostanti. Il treno si è fermato alla stazione di Remedello di Sotto, dove in pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Isorella e del Radiomobile di Desenzano. Il malvivente, grazie alla dettagliata descrizione della vittima, è stato rintracciato ad un chilometro dalla stazione ferroviaria, ancora con il coltello in tasca.

Per lui sono scattate le manette, per tentata rapina a mano armata e porto abusivo di armi, ed è stato portato in carcere a Brescia. La misura è stata convalidata nella mattinata di venerdì.

https://www.bresciatoday.it/cronaca/remedello-rapina-coltello-treno.html

Condividi