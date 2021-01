Insediamento Biden, Lady Gaga canterà l’inno nazionale

Lady Gaga canterà l’inno nazionale durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Il comitato inaugurale ha annunciato anche la presenza di Jennifer Lopez che si esibirà sul lato ovest del Campidoglio. Saranno questi due dei momenti chiave dell’inaugurazione dal punto di vista dello spettacolo.

L’annuncio della loro partecipazione arriva dopo la notizia che sarà Tom Hanks a condurre “Celebrating America”, questo il titolo dello show delle celebrazioni inaugurali, uno speciale televisivo di 90 minuti in prima serata.

La scelta di Lady Gaga per intonare “Star-Spangled Banner” durante la cerimonia del 20 gennaio non è casuale. Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata una grande sostenitrice di Biden durante la campagna presidenziale e ha espresso il suo sostegno in una serie di video per i suoi oltre 83 milioni di follower su Twitter.

Tra gli altri interpreti figurano Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato e Ant Clemons. Alla cerimonia di giuramento, il reverendo Leo O’Donovan, ex preside della Georgetown University, pronuncerà l’invocazione mentre il giuramento di fedeltà sarà condotto da Andrea Hall, un vigile del fuoco della Georgia. Ci sarà la lettura di una poesia di Amanda Gorman, la prima poetessa nazionale, e la benedizione sarà data dal Reverendo Silvester Beaman della Bethel African Methodist Episcopal Church di Wilmington nel Delaware.

La kermesse che andrà in onda sulle principali reti televisive la notte dell’inaugurazione vuole essere “un quadro della diversità della nostra grande nazione, che mostrerà un nuovo capitolo della storia dell’America, unita nel superare le profonde divisioni e le sfide che il nostro popolo deve affrontare”, ha dichiarato Tony Allen, a capo del comitato per l’inaugurazione. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Lady-Gaga-cantera-l-inno-all-inaugurazione-di-Joe-Biden-df4f71f7-5dbb-4eca-95ee-218026bdaa5c.html

