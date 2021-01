Konarè: ‘quelli che vi governano non governano per voi, come fate a non capire?’

PROTESTE A WASHINGTON: I POPOLI RIPRENDANO IL CONTROLLO – Intervento di Mohamed Konarè Live su MePiù

Il problema adesso è cosa dobbiamo fare per fermare questa cricca di criminali che sta cercando di sottomettere l’umanità in tutti i modi. Come è possibile che una persona come Biden può essere a capo del paese più potente del mondo e noi possiamo avere sonni tranquilli. Biden è coinvolto in ogni forma di violenza e di delinquenza; questi sono dei criminali. Io non sono untrumpiano, non mi interessa, prendo solo atto della situazione nella sua realtà. Abbiamo a che fare con dei criminali e questi criminali sono rappresentati qui in italia dai vostri politici.

L’umanità non si rende veramente conto di quello che sta succedendo. Dobbiamo aspettare di vedere quello che fanno hanno fatto in America per capire? Per un anno il popolo francese è stato massacrato da Macron davanti agli occhi del mondo intero nessuno ha aperto bocca. I francesi chiedevano solo il diritto di vivere e di mangiare.

I democratici hanno sempre manipolato le persone di colore, hanno sempre manipolato gli africani facendo credere che loro sono gli amici dei popoli, che lottano per i diritti umani, ma gli africani hanno capito. Il problema occidentale è l’ipocrisia e la mancanza di coraggio della gente di chiamare le cose con il loro nome.

Quali sono i poteri veri che governano la Cina? chi ha deciso di fare della Cina quello che la Cina è oggi? Finché non arriviamo a questo, finché non avremo il coraggio di dire il nome di queste persone, di questa maledetta stirpe di banchieri usurai, non ne usciremo.

L’onu, l’organizzazione mondiale della sanità, l’unicef, la fao è tutta roba per per controllare l’umanità. Da quando è stata creata, che fame ha debellato la Fao? Quello che sta succedendo adesso in Africa è tutto nascosto. In America hanno fatto un colpo di stato. 80 milioni di persone hanno votato per Trump, per scegliere chi deve governare gli stati uniti d’america. Ma ricordate il discorso di quella satanista di Nancy Pelosi, ricrdate che cosa ha detto? Ha detto che qualunque fosse stato il risultato delle elezioni, Biden sarebbe diventato presidente. Le cose ce le dicono in faccia

Bisogna scendere per strada e occupare il parlamento italiano. Se gli italiani non lo faranno adesso, prima di quello che stanno preparando per il popolo, un giorno vi ricorderete tutti di me. Direte: un africano ce l’aveva detto. Lancio un appello al popolo italiano, lo dico chiaramente: quelli che vi governano non governano per voi, governano per un’élite satanista; portano l’italia nella direzione che vuole questa maledetta stirpe, questi maledetti gruppi nascosti dietro la politica.

Siete governati dai criminali. Certe cose sono sotto gli occhi di tutti. Come fate a non vedere? Alzatevi e occupate i palazzi del potere. Se non lo farete questi criminali distruggeranno il vostro popolo, distruggeranno l’italia. L’italia come la conosciamo non esisterà più. […]

Il 20 di gennaio il popolo africano si alzerà per dire al governo criminale francese, complice di questi quattro criminali che avete al potere in italia, che l’Africa non sopporterà più la schiavitù.

Condividi