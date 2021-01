Zambon: “Guerra (Oms) mi chiedeva di falsificare il piano pandemico”

“Non si trattava di buona fede, mi chiedeva di coprire o di falsificare qualcosa”. Lo ha affermato il ricercatore dell’Oms, Francesco Zambon, sul piano pandemico riferendosi a Ranieri Guerra. “Quando ricevetti la mail con tono intimidatorio – ha spiegato – pensai che Guerra fosse in buona fede, e chiesi una verifica su tutti i piani pandemici dal 2006. Poi mi accorsi che non si trattava di buona fede ma di un copia e incolla”.

“Guerra – ha detto Zambon alla trasmissione tv ‘Non è l’arena’ – stava cercando di coprire o mi chiedeva di falsificare qualcosa in un periodo in cui lui era stato direttore per la prevenzione. Quindi io vedevo un conflitto di interesse rispetto al ruolo che occupa oggi”.

Guerra, di professione medico, è l’ex direttore generale dell’ufficio di prevenzione del ministero della Salute e attualmente ricopre il ruolo di direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/zambon-oms-guerra-mi-chiedeva-di-falsificare-il-piano-pandemico_27459973-202102a.shtml

Piano pandemico, Zambon rivela minacce ricevute da Ranieri Guerra (Oms)

