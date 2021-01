Biden: ”Tra dieci giorni ricostruiremo insieme”

”Tra dieci giorni volteremo pagina e ricostruiremo. Insieme”. Lo ha scritto il presidente eletto Joe Biden su Twitter facendo riferimento al 20 gennaio, giorno in cui si insedierà ufficialmente.

”Abbiamo bisogno di più aiuti diretti alle famiglie, alle piccole imprese” ha detto Biden, sottolineando la necessità di garantire ”duemila dollari in aiuti, con pagamenti diretti. Seicento dollari non sono sufficienti”.

Intanto Il vicepresidente Usa Mike Pence non esclude la possibilità di ricorrere al 25simo emendamento per destituire Donald Trump, nel caso in cui il presidente uscente dovesse diventare più instabile. E’ quanto si legge sulla Cnn, che cita una fonte vicina al vicepresidente. Secondo la fonte, c’è una certa preoccupazione all’interno del team di Pence sui rischi di ricorrere al 25esimo emendamento o persino su quelli legati a un procedimento di impeachment, in quanto Trump potrebbe intraprendere una qualche azione affrettata mettendo a rischio la nazione. (adnkronos)

