Campania, De Luca: “a tutti i vaccinati una tessera con chip”

«Una bella novità tutta campana – annuncia trionfante il governatore Pd – daremo a tutti i nostri cittadini che si fanno la vaccinazione, dopo il richiamo, una tessera che presenta sul retro un chip». Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato in diretta Facebook che sarà consegnata una tessera ai cittadini campani che riceveranno il vaccino anti-Covid.

«Ci auguriamo che tra qualche mese la potranno esibire per andare al cinema o al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza avendo la certificazione di avvenuta vaccinazione».

Poi De Luca invita tutti a vaccinarsi e racconta quando, il 27 dicembre scorso si è sottoposto al vaccino: “Non mi è successo niente, tranne un pò di stordimento. Posso dirlo, soprattutto ai più anziani. Non succede niente. Se con il richiamo dovessi andarmene al Creatore, avrete motivo per essere prudenti, se come spero rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti allora potete farvi il vaccino. E lo dico perché ancora oggi stiamo registrando preoccupazioni e timori a fare il vaccino”.

Condividi