Salvini, 5 novembre 2020: “Trump ha ragione sui brogli”

“Gli americani hanno dato grande prova di partecipazione, di democrazia e di coraggio, hanno sconfitto la paura, hanno sconfitto il virus, hanno rispettato le norme”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram. “Però c’è qualcosa che non funziona in quei dati: ci sono alcune contee dove ci sono più voti che votanti. Ha ragione Trump a chiedere controllino voto per voto, seggio per seggio e non escludo nulla. Vedrete che potranno esserci sorprese”.

Ha dichiarato il leader della Lega in un video pubblicato anche su Facebook che poi parlato di timori di brogli anche in Italia: “Al governo non c’è la Lega ma ci torneremo appena ci faranno tornare a votare in maniera corretta e vigileremo sul voto per evitare brogli e fregature come stanno emergendo negli Stati Uniti”. Lapresse,

Salvini oggi – “siamo amici degli USA a prescindere dai presidenti”

