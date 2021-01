Cesena: manifestazione “No Paura Day 6”, sabato 9 gennaio

Sabato 9 gennaio, alle 15:30, ritornerà in Piazza del Popolo a Cesena il “No Paura Day 6″. Perché sempre più persone sono stufe di accettare le condizioni vergognose in cui ci hanno ridotti dei burocrati di Stato che, sinora, hanno combinato disastri uno dietro l’altro.

La domanda che ogni cittadino dovrebbe a questo porsi è la seguente: come ve la immaginate, alla luce di tutto quello che ci hanno raccontato e abbandonando l’illusione ingenua che di qui a poco tutto sarà risolto e potremo tornare alla”normalita’” (la stessa illusione che avevate a marzo!), la vita nel prossimo futuro? La immaginate con le mascherine sempre e ovunque, con il “distanziamento sociale”, senza cinema, teatri, concerti, stadi, spettacoli ed eventi di massa? Senza viaggi? Senza abbracci? Senza poter più vedere gli anziani? Senza scuola in presenza o con la scuola ridotta a un reparto per malattie infettive? La immaginate davvero a casa, in smart working, a vedere serie televisive, da soli o con i soli vostri congiunti – sempre che non gli capiti di essere positivi – e uscendo solo per fare la spesa o per portare il cane a fare i suoi bisogni?

Ormai dovete porvi il problema: il tempo della fuga dalla realtà è finito! Come vedete, le questioni che poniamo non sono affatto “negazioniste”, al contrario: vi stiamo dicendo non solo che il virus esiste, ma che non se ne andrà e che ne verranno altri. Se pensate che la situazione sia solo provvisoria e coltivate questa idea per sopportare continui “lockdown”, allora, perdonate, i negazionisti siete voi.

Vi aspettiamo tutti in Piazza sabato prossimo!

COMUNICATO STAMPA

