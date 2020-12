Arroganza ex Pd, Bellanova dice a Bagnai di studiare

Teresa Bellanova: “Nel suo intervento al Senato, il Senatore della Lega Alberto #Bagnai ha paragonato l’invasione nazista della Polonia al percorso di unificazione dell’UE. Un parallelo verognoso e inopportuno. Forse il senatore dovrebbe rileggere i libri di storia.”

Ma Bagnai ha ragione.

Savona: ”L’Europa unita è la realizzazione del piano del nazista Funk”

L’infamia del nazismo fu favorita dalla politica economica

Con le medie non può capire Bagnai: "In un afflato europeista nel ‘39 la Germania invase la Polonia perseguendo a modo suo, che nel frattempo è cambiato nelle forme ma non nella sostanza, l’obiettivo di una unificazione del Continente a suo uso e consumo"pic.twitter.com/sAi9ckbGKZ

