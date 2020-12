Lazio: 200mila euro per progetti su Resistenza, Shoah, evoluzione UE

La Regione Lazio riconosce un particolare valore alla salvaguardia e promozione della memoria storica e anche quest’anno, in continuità con il programma di attività avviato nel 2019, finanzia 21 progetti attraverso l’Avviso pubblico rivolto alle iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio. “Lo studio e la conoscenza della nostra storia è fondamentale per la comprensione del presente e per la formazione di una cittadinanza responsabile e consapevole.

Con un investimento di circa 200 mila euro, finanziamo 21 progetti promossi da altrettanti enti privati senza finalità di lucro e che riguarderanno, quest’anno in particolare, gli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza, alla nascita e l’evoluzione dell’Unione europea; alla Shoah e alle deportazioni degli ebrei, al ricordo dell’esodo istriano-dalmata e alla nascita della Repubblica” dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’Avviso si è rivolto ad associazioni, comitati, fondazioni, istituzioni culturali quali custodi attivi del patrimonio di ricordi, memorie e testimonianze sulla storia novecentesca del nostro Paese. I contributi concessi a fondo perduto fino ad un massimo di 10 mila euro, riguardano la realizzazione, entro il 30 agosto 2021, di diverse tipologie di attività: iniziative didattiche, incontri e corsi nelle scuole o nei comuni del territorio; viaggi della Memoria; pubblicazioni tematiche, mostre ed esposizioni commemorative; incontri con protagonisti e testimoni. (ITALPRESS).

