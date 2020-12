Covid, Salvini: “Sì vaccino, ma senza obbligo”

“Io i miei figli lo ho sempre vaccinati, ma è giusto che ognuno possa scegliere”. Lo ha detto Matteo Salvini a proposito del vaccino anti Covid. “Sono favorevole all’educazione ma sono contro l’obbligo. E’ giusto che i medici spieghino, informino ma le costrizioni non mi piacciono”, ha spiegato il leader della Lega.

“I medici hanno giurato di volere salvare la loro vita e quella dei pazienti, fanno un lavoro difficile e straordinario e vanno rispettati ma le liste di proscrizione no”, ha poi sottolineato Salvini a proposito dei medici no vax.

Luca Zaia – “Io certamente mi vaccinerò, ma soltanto quando arriverà il mio turno”. In Veneto “abbiamo avuto una pre-adesione del 90%. Però credo che ormai i tempi siano maturi per un passaporto sanitario. Le compagnie aeree hanno iniziato a dire che vogliono passeggeri con la garanzia del vaccino, ma presto cominceranno a chiederlo le strutture ricettive, gli spazi per congressi e via dicendo. In Veneto, certamente, potremo provvedere rapidamente”.

