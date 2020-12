Covid, Aosta: decine di falsi positivi, “un guasto”

AOSTA, 28 DIC – A causa di un problema tecnico ad uno strumento del laboratorio analisi dell’ospedale Parini di Aosta, numerosi esami sono risultati dei ‘falsi positivi’. Il fatto – secondo quanto appreso dall’ANSA – è avvenuto domenica scorsa.

Almeno una ventina di pazienti, già ricoverati, sono quindi stati trasferiti nei reparti Covid nella stessa serata.

Solo lunedì mattina si è scoperta la loro negatività e ora si trovano isolati in altri reparti. I falsi positivi hanno portato ad un boom di contagiati e ricoverati segnalato nel bollettino Covid dell’Unità di crisi di lunedì. (ANSA).

I casi positivi attuali sono scesi a 494 e non ci sono state nuove guarigioni. I ricoverati salgono a 99 (53 all’Ospedale Parini, 31 all’Isav, 11 all’Ospedale da campo) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 395 le persone in isolamento domiciliare. ansa

