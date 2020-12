Sta per uscire il nuovo libro di Cosimo Massaro “Scontro globale – figli della luce contro figli delle tenebre” con la prefazione di Diego Fusaro, di cui riportiamo una parte.

La battaglia della luce contro quella delle tenebre

Di Diego Fusaro

Il brillante saggio di Cosimo Massaro è uno di quei testi che non fanno pace con il mondo. E che, anzi, contribuiscono a far brillare la conflittualità che lo attraversa e che, come sempre, i gruppi dominanti hanno tutto l’interesse a non lasciare emergere, in modo da poter procedere indisturbati e senza incontrare eventuali forme di resistenza e di contestazione.

Massaro si sofferma sullo “scontro globale” che si sta oggi svolgendo nel nostro presente tra due gruppi, che, per comodità ermeneutica, potremmo seguitare ad appellare, con un lessico antico e non di meno ancora validissimo, i dominanti e i dominati. Ebbene, non è solo e principalmente sugli interessi materiali che Massaro si sofferma. Non che egli li ignori: au contraire, da attento studioso delle questioni economiche quale egli è, li conosce assai bene e li tiene in considerazione.

Semplicemente, il piano della sua analisi, in questo studio, trova altrove il proprio baricentro strutturale: che è, appunto, da ravvisarsi precipuamente nella tensione polemologica tra luce e tenebre e dunque anche sui due gruppi opposti che si fronteggiano e che incarnano, rispettivamente, il principio della luce e quello delle tenebre.

