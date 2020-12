Card. Bassetti: è il Natale più bello della mia vita

PERUGIA – “Nonostante tutto quello che sta accadendo posso dire che questo diventa il Natale più bello della mia vita”: a dirlo è stato il presidente della Cei e arcivescovo della di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, che in occasione della messa di Natale di questa mattina è tornato a celebrare per la prima volta dopo il Covid per il quale è stato a lungo ricoverato.

“Questo – ha aggiunto con i giornalisti – è un giorno e un Natale speciale anche se siamo ancora nel cuore di questa pandemia”.

“Per me è speciale – ha detto ancoa Bassetti – anche perché posso riavvicinare la gente e posso offrire la mia preghiera, seppur ancora sofferta per la convalescenza”. “Questa è la gioia più grande che oggi mi ha fatto il Signore”, ha concluso il presidente della Cei. (ANSA).

