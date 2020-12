Voci dal Vaticano, “Papa Francesco si dimetterà”

Papa Francesco potrebbe lasciare il suo incarico entro la fine di quest’anno. È la voce che circola in queste ora fra le mura vaticane che è stata rilanciata dal sito Agenzia Stampa Italia. “Quello che sento ora, da chi gli sta vicino, è che ci vorranno sette anni per completare il suo piano quinquennale. Ciò significherebbe ovviamente restare fino al 2020. Non credo che ci sia mai stato alcun dubbio che si dimetterà alla fine di quest’ anno”, ha dichiarato l’autorevole giornalista e vaticanista Austen Ivereigh, che lavora a stretto contatto con la Santa sede ed è stato direttore degli affari pubblici del cardinale Cormac Murphy – O’ Connor, ex arcivescovo di Westmister.

Bergoglio “ha chiarito fin dall’inizio che considerava l’atto di Benedetto XVI come profetico, di grande modestia e non avrebbe assolutamente alcun problema a seguire l’esempio del suo predecessore. E’ stato interessante che l’attuale pontefice abbia detto, nel 2014 alla televisione messicana, che credeva che avrebbe avuto un breve papato di circa cinque anni”. Al momento non esiste alcun riscontro che confermi questa indiscrezione. affaritaliani.it

