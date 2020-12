Verona: mozzate le mani a una statua della Madonna

Ancora un atto vergognoso contro i simboli del cristianesimo, ancora un gesto vigliacco, un insulto alla religione. A Verona sono state mozzate le mani della statua della Madonna.

La denuncia viene da Don Mirco Bianchi che su Twitter aggiunge: “Si avvicina il Santo Natale eppure l’odio verso i simboli cristiani è in continuo aumento”.

Ma non è il solo gesto di odio anti cristiano. A Monteverde, un egiziano armato di machete ha danneggiato una statua della Madonna nella chiesa Nostra Signora delle Salette. Lo straniero era già al centro delle cronache romane per aver distrutto i finestrini di 56 auto in via dei Colli Albani lo scorso ottobre.

Si avvicina il Santo Natale eppure l’odio verso i simboli cristiani è in continuo aumento.#STOPCRISTIANOFOBIA pic.twitter.com/1hBXrYek9Q — don mirco bianchi (@mircoDmirco) December 21, 2020

