Roma: egiziano distrugge statua della Madonna con un machete

Monteverde: armato di machete danneggia statua della chiesa Nostra Signora delle Salette. Armato di machete ha distrutto una statua della parrocchia ed una cabina dei servizi. A creare il panico per le strade di Monteverde un cittadino egiziano di 45 anni, già al centro delle cronache romane per aver distrutto i finestrini di 56 auto in via dei Colli Albani lo scorso ottobre.

I danneggiamenti nel primo pomeriggio di lunedì 21 dicembre. In particolare sono stati alcuni passanti a notare un uomo particolarmente “agitato” agirarsi nella zona di piazza Madonna delle Salette armato di un “grosso coltello”. Allertate le forze dell’ordine, sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno poi trovato e fermato l’uomo in piazza San Giovanni di Dio.

In possesso di un machete lungo circa 50 centimetri è stato quindi accertato come il 45enne poco prima avesse distrutto una statua che si trovava nel cortile della parrocchia Nostra Signora delle Salette di via Fabiola, distruggendo anche una cabina dei servizi in strada.

Identificato per un cittadino egiziano di 45 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato per danneggiamento continuato aggravato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

