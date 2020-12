Covid, Biden si vaccina in diretta tv: “Fatelo tutti”

La campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti ha ora il volto di Joe Biden che, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato come promesso in diretta televisiva lanciando un appello agli americani: “Fatelo tutti, è sicuro”. Intanto è iniziata una corsa contro il tempo in Italia a caccia di positivi al virus arrivati dalla Gran Bretagna, per scongiurare i rischi di un’ondata del Covid nella versione più insidiosa anche nel nostro Paese.

Al via negli Usa la somministrazione del vaccino Moderna Negli Stati Uniti Biden, pronto a far scattare il suo piano antipandemia dalle prime ore del suo insediamento alla Casa Bianca, si è sottoposto alla prima dose di vaccino in un ospedale della sua Wilmington, in Delaware, e lo ha fatto nel giorno di un’altra notizia carica di speranze: quella del via negli Usa anche alla somministrazione delle prime dosi di Moderna, che ha seguito di pochi giorni la partenza della vaccinazione di massa attraverso il prodotto Pfizer-BioNTech.

Quest’ultimo è stato già somministrato a diverse alte cariche dello Stato, dal vicepresidente uscente Mike Pence alla speaker della Camera Nancy Pelosi, al leader della maggioranza repubblicana in Senato Mitch McConnell. La vicepresidente eletta Kamala Harris sarà invece vaccinata con il futuro first husband Douglas Emhoff la prossima settimana. tgcom24.mediaset.it

