Renzi: “M5s e Lega rifiutano il Mes perché sono populisti”

“Discutiamo di futuro, non di piccole polemiche di parte”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a proposito delle tensioni degli ultimi giorni all’interno della maggioranza.

“Stiamo discutendo di come affrontare l’emergenza Coronavirus. Non si può continuare a dire andrà tutto bene, non si possono colpevolizzare i cittadini”, dice Renzi in un videomessaggio su Twitter.

“L’Italia purtroppo è il paese con il più alto numero dei morti, di fronte a questo record negativo noi diciamo: bisogna mettere più soldi sulla sanità, i soldi che ci dà l’Europa mettiamoli sulla sanità. Si chiama Mes, sono 36 miliardi di euro per i nostri ospedali, i nostri dottori e i nostri studenti”, sottolinea il leader di Italia Viva, che poi lancia una frecciata al Movimento 5 Stelle.

“Io penso che questa cifra sia da prendere subito, Lega e 5 Stelle continuano a dire di no perché sono populisti e antieuropei come ai tempi del Conte I. Quindi noi diciamo sì al Mes, prendiamo i 9 miliardi originariamente dedicati dal Recovery Fund alla sanità e mettiamoli su cultura e turismo, argomento di cui nessuno parla. Ecco di cosa stiamo discutendo -conclude Renzi-, di come gestire il futuro, non di piccole polemiche di parte”.

“Stiamo discutendo di come affrontare l’emergenza Coronavirus. Non si può dire andrà tutto ben o dare le colpe ai cittadini”. Lo dice Matteo Renzi in un breve video pubblicato su Twitter.

“Ecco di cosa stiamo discutendo, di come gestire il futuro, non di piccole polemiche di parte”, aggiunge il leader di Iv. (adnkronos)

Mes, “colpo di pistola alla tempia dei risparmiatori italiani”

Condividi