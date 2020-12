Donne ospiti di una cooperativa Serinper: “Siamo senza cibo”

I carabinieri del comando provinciale di Massa Carrara sono intervenuti all’interno di una struttura di accoglienza per nuclei disagiati a Marina di Massa, chiamati dalle mamme ospiti, che denunciavano di essere ‘senza più cibo’. La casa fa parte del gruppo Serinper, la cooperativa apuana finita sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze, con otto arresti ai domiciliari, tra cui i tre titolari della cooperativa, il sindaco di Villafranca in Lunigiana, dipendenti pubblici e un ex giudice onorario del tribunale dei minori di Firenze.

Tutte le case di accoglienza della Serinper, 12 in totale tra Massa Carrara e Lucca, sono sotto sequestro, ma all’interno continuano a viverci decine di mamme con i loro figli. Le mamme di almeno due strutture della Serinper avrebbero chiesto l’intervento dei carabinieri, sostenendo che “i gestori non si facevano più vedere da giorni” e che “le provviste di cibo erano finite”. Le donne hanno confermato l’arrivo dei militari e l’ispezione, anche da parte di operatori della Asl, alle cucine, alle dispense e ai magazzini.

https://www.rainews.it/tgr/toscana/articoli/2020/12/tos-corruzione-serimper-massa-mamme-senza-cibo-2399cc46-0b1c-4ff0-814d-bd58c6198984.html

