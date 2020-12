Vaccino Moderna, “copertura potrebbe durare più di un anno”

“Non abbiamo ancora tutti i dati sulla durata della copertura, ma gli anticorpi presenti nei volontari lasciano pensare che la copertura del vaccino durerà per più di un anno”. Così a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital Andrea Carfì, il chimico italiano a capo del team di ricercatori dell’azienda biotech Moderna, sul prodotto-scudo anti Covid-19 sviluppato dalla società americana.

“A metà dicembre arriverà l’autorizzazione per l’uso del vaccino negli Usa, in Europa a gennaio – ha ricordato – Dieci milioni di dosi sono già state prodotte. Il nostro vaccino è risultato molto efficace sugli anziani e per prevenire i sintomi più gravi della malattia”.

Quanto all’approvazione Gb per il vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech, “la Gran Bretagna ha un’Agenzia regolatoria diversa e autonoma rispetto all’Ema” europea, quindi “quello che è accaduto è normale. E comunque ha anticipato di poco i tempi: negli Stati Uniti l’approvazione” del vaccino “Pfizer ci sarà tra una settimana”. adnkronos

Condividi